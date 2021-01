Laurent BRULE

Pour plusieurs entreprises, la logistique se limite au transport, soit pour l'approvisionnement ou la livraison vers les centres de distribution. La logistique couvre en fait un éventail beaucoup plus large qu'uniquement le transport. Elle se divise en trois catégories bien précises: Le flux physique, le flux d'informations et le flux administratif. La logistique intégrée consiste en l'intégration de tous les aspects de la logistique à l'intérieur dune même entité afin que le personnel puisse avoir une vue d'ensemble de l'impact qu'a la logistique sur l'entreprise.



Mes compétences :

Planification et Ordonanncement

emballage

Supply chain

Agroalimentaire

Futurmaster

ordonnancement

Produits frais

Planning

Sécurité

HACCP

Gestion de projet

Gestion de flux

ERP

Juste à temps