Hicham TAHIRI

> > Systèmes QHSE

Méthodes et pilotage des systèmes qualité, hygiène, sécurité et environnement

Gestion de projets et d'équipes opérationnelles

> > Prévention

Formations en santé et sécurité au travail : EvRP, Plan de prévention, document unique, acteurs de la prévention, Gestes et postures

> > Télécom

Maintenance des équipements et des infrastructures antennaires/télécoms

Pilotage et suivi de la QoS des réseaux, audits Arcep, définition des KPI et protocoles de tests, mesures par sondes actives et passives.

Architecture, dimensionnement et interconnexion des réseaux,

Optimisation du routage des réseaux,



Mes compétences :

Prévention des risques

Conseil en organisation

Télécommunications