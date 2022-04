Expert comptable stagiaire (3ème année du cycle d'expertise comptable de l'ISCAE), Diplômé de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, option finance et, titulaire d'un Mastère en Gestion des Risques en Finance, obtenu de l'Ecole Mohammadia D'Ingénieurs.

j'exerce en tant que Manager Expert en conseil et en ingénierie financière



Mes compétences :

Conseil

Contrôle interne

Fiscalité

Audit

Contrôle de gestion

Finance

Analyse

Comptabilité