Hicham TAZMI

Mon profil: CHARGE DE PROJETS ET DEVELOPPEMENT

- Créateur, réalisateur et conducteur de projets commerciaux et/ou innovants.

- Fédérateur des ressources humaines au service du projet.

- Responsable de la mise en place des outils nécessaires au succès et à l’autonomie du projet.



Mes domaines d'intervention:



COMMERCIAL

Prospection- Négociation - Conseil clientèle - Gestion de portefeuille clients - Fidélisation



GESTION DE PROJET

Stratégie marketing - Mise en place de partenariats - Coordination - Planification - Administratif - Contrats - CDC - Développement des réseaux



COMMUNICATION

Print - Web - Evénementiel



Mes compétences :

Publicité