Hicham TOUNSI

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Généraliste de l'EIGSI de La Rochelle, je travaille depuis 3 ans au sein de la Qualité Bureau d'Etudes Pylon sur les programmes A320neo et A350 principalement.



Durant ces années, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au sein d'un environnement pluridisciplinaire et international. Cette expérience m'a également permis d'acquérir de solides compétences en gestion de projet, qualité et gestion des fournisseurs. De plus sur le plan humain, j'ai été amené à former plusieurs personnes ce qui m'a aidé à développer mes aptitudes pour le management humain.



Mes compétences :

Management de projet et d'équipe

Expert Grams

Techniques d'amélioration continue et de gestion d

Lean management & manufacturing: process et méthod

Logistique & supply chain

Sens de l'adaptation et de l'organisation

Audit

SAP

Visual Basic for Applications

Microsoft Office

8D

AMDEC/FMECA

GRAMS