Hicham ZEDIRA

Jeune diplômé en Master 2 Mécanique, depuis fin septembre 2010, je cherche à occuper un poste d'ingénieur ou de technicien. Mes préférences vont vers des services Méthodes/Fabrication ou Etudes.



Durant ma formation et mes expériences,tout en offrant mon savoir faire, j’ai acquis des compétences dans les domaines suivants :

- Conception Assistée par Ordinateur ;

- Calcul de Structure en Eléments finis ;

- Programmation Informatique pour des applications mécaniques avec des langages C et VBA



Mes autres expériences m’ont formé au Lean Manufacturing. L’essentiel de mes travaux fut la mise en place de certains outils (VSM et 5S) , afin d’améliorer la productivité au sein d'un site industriel.



Je souhaite participer à l'élaboration d'un projet, de la conception jusqu'à l'industrialisation d'un produit.



En terme de mobilité, je suis mobile tant au niveau national qu'international.



Mes compétences :

Conception mécanique

Calcul de structure

5S VSM Lean Green belt Amélioration continue

Solidworks

Pro Engineer wildfire 4.0

ANSYS Workbench

ProEngineer

Conception

Lean Manufacturing

CAO

Mécanique

Ingénierie