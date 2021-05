Guillaume ARNAUD

Mes diverses expériences professionnelles m’ont amené à gérer des projets de conception, de fabrication et d'assemblage de composants ou d'applications automobiles. Ainsi, la réalisation d’outillages de découpe, de moules d’injection plastique, de fonderie sous pression, de bancs d’essais et de machines spéciales m'ont permis d'acquérir la maîtrise du processus de développement.



1/compétences techniques :

- Conception de système mécanique de haute technicité.

- Etude et réalisation d’outillage de découpe et moule d’injection plastique.

- Etude et réalisation de machines spéciales.

- Définition de nouveaux designs.

- Gestion de production ERP.

- Encadrement et formation sur logiciel de CFAO.

- Mise en place d’un système d’optimisation SMED (chargement rapide d’outil de presse).

- Etude de productivité.

- Etude qualité.



2/compétences administratives:

- Etablissement de dossier technique.

- Création de bases de données techniques.

- Réalisation d’audit interne.

- Création et maintenance des composants et assemblages 3D.

- Edition de cahier des charges.

- Offre de prix.

- Encadrement de techniciens bureau d'études.



3/systèmes d’exploitation et logiciels

- Utilisateur confirmé de Pro/ENGINEER CREO 3.0 volumique, surfacique, mise en plan, assemblage, fabrication, conception paramétrée (Pro/PROGRAM, relations, schémas).

- Maîtrise de Simulate outil de pré-dimensionnement de CREO.

- Maîtrise des modules métier de CREO : moulage, tôlerie, usinage et post/processeur.

- Maîtrise de Windchill 10.2.

- Utilisateur de CATIA V5 volumique, surfacique, mise en plan, assemblage.

- Connaissances APQP, MSP, FMEA.

- Utilisateur Windows, MS Office, MS Project, Movex (ERP), Pro/Alpha.

- Utilisation de machines outils CN: fraiseuses, tours, rectifieuses, érosions fil et enfonçage.

- Utilisation de Machines de Mesures Tridimensionnelles.





LANGUES

- Anglais courant et technique, lu, parlé et écrit.

- Employé dans une entreprise au Royaume-Uni pendant dix mois.

- Gestion de projets inter compagnies.

- Contacts et déplacements fréquents avec les filiales et clients étrangers.



Mes compétences :

Anglais

Conception CAO

Développement

FAO

Industrialisation

Mécanique

Gestion de projet