Hicham ZINEDDINE

Mes domaines de compétences:

- Comptabilité analytique;

- Gestion et contrôle budgétaire;

- Reporting analytique et suivi de l’activité;

- Système d’information;

- Audit interne/externe;

- Gestion de projet;

- Management commercial;

- Analyse de données;

- Conception informatique d'outils d'aide à la décision;

- Analyse et optimisation du système comptable & Financier;

- Assistance et diagnostic organisationnel

- Mise en place des procédures de gestion

- Diagnostic financier

- Mise en place de structure d’audit interne;

- Rédaction de business plan;

- Business Intelligence;



