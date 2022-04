Officier, après plusieurs postes de chef de service sur navires et divisions militaires , j'ai démissionné et j'ai occupé la poste d'ingénieure chef de bord au sein d'une entreprise de réparation navale (CMR Tunisie), actuellement j'assure la fonction de chef de service carénage responsable des travaux de traitement de surface et des capacités: sablage, lavage haute pression, peinture...



Je parle anglais, français, et arabe.



Marié, je suis père de 2 enfants.