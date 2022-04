Audits et conseils en infrastructures i5

Planification, configuration et implémentation des systèmes i5

Mise en œuvre PRA, haute disponibilité, secours à froid



Prestation d’ingénierie informatique :

- Hardware : Installation, upgrade, dépannage…,

Unités centrales extensions et périphériques…

- Système i5/OS : Installation, migration, partitionnement…

Administration : Sauvegarde, Restauration, Sécurité, Réseau…