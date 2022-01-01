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Hichem BAKLOUTI

TUNIS

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • COMAF - CHEF DEPARTEMENT SANITAIRE ET REVETEMENT

    2012 - maintenant

  • DELTA CERM - CHEF DE ZONE

    2011 - 2012 GESTION ET PROSPECTION DES CLIENTS DE LA ZONE

  • CBK - DIRECTEUR COMMERCIAL

    2010 - 2011 GESTION DES COMMENDES FOURNISSEUR ;GESTION EQUIPE FORCE DE VENTE;RESPONSABLE DEPOT CENTRAL ;RESPONSABLE PARC ROUTIER

  • COGEB - CHEF SECTION

    2006 - 2010 GESTION DES COMMANDES FOURNISSEUR COORDINATION FORCE DE VENTE ET SUIVIE DE STOCK

  • HACHICHA+ - RESPONSABLE COMMERCIAL

    2004 - 2006 COORDINATION EQUIPE FORCE DE VENTE ;GESTION DES COMMANDES ET CONTROLE DE CAISSE DES SALLES D EXPOSITION SUIVIE DOSSIER FACTORING DES GRAND COMPTES CONTROLE DU DEPOT CENTRAL

  • MEUBLE BILEL - RESPONSABLE COMMERCIALE

    1998 - 2004 SUIVI ET ORGANISATION DES PARTICIPATIONS DANS LES FOIRES SUIVI ET ORGANISATION DES SALLES D EXPOSITION,GESTION DE TOUTES LES COMMANDES ,SUIVI DU RECOUVREMENT

Formations

  • Lycée 25 Juillet 1956 (Sfax)

    Sfax 1985 - 1993 science experimental

    science experimental

Réseau