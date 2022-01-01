Hichem BAKLOUTI

-
COMAF
- CHEF DEPARTEMENT SANITAIRE ET REVETEMENT
2012 - maintenant
-
DELTA CERM
- CHEF DE ZONE
2011 - 2012
GESTION ET PROSPECTION DES CLIENTS DE LA ZONE
-
CBK
- DIRECTEUR COMMERCIAL
2010 - 2011
GESTION DES COMMENDES FOURNISSEUR ;GESTION EQUIPE FORCE DE VENTE;RESPONSABLE DEPOT CENTRAL ;RESPONSABLE PARC ROUTIER
-
COGEB
- CHEF SECTION
2006 - 2010
GESTION DES COMMANDES FOURNISSEUR COORDINATION FORCE DE VENTE ET SUIVIE DE STOCK
-
HACHICHA+
- RESPONSABLE COMMERCIAL
2004 - 2006
COORDINATION EQUIPE FORCE DE VENTE ;GESTION DES COMMANDES ET CONTROLE DE CAISSE DES SALLES D EXPOSITION SUIVIE DOSSIER FACTORING DES GRAND COMPTES CONTROLE DU DEPOT CENTRAL
-
MEUBLE BILEL
- RESPONSABLE COMMERCIALE
1998 - 2004
SUIVI ET ORGANISATION DES PARTICIPATIONS DANS LES FOIRES SUIVI ET ORGANISATION DES SALLES D EXPOSITION,GESTION DE TOUTES LES COMMANDES ,SUIVI DU RECOUVREMENT