Hichem BELGHAGI

Suite à mes études d’ingénieurs, qui m’ont permis d’acquérir des connaissances pluri-techniques, je me suis dirigé vers le secteur aéronautique en intégrant le groupe SAFRAN. Ma mission était de garantir la tenue des performances des moteurs tant au niveau de la production qu’au niveau du développement. J’ai pu alors exploiter mes compétences en modélisation et en pilotage d’études. A la recherche d’un nouveau challenge, j’ai intégré l’équipe de Fleet Manager dont la mission est d’accompagner techniquement les compagnies aérienne dans l’exploitation commerciale de leurs moteurs. Mon objectif est de garantir la satisfaction de mon portefeuille de clients tout en assurant la rentabilité de mes contrats.

Mes compétences acquises sont des atouts pour tout groupe recherchant un profil technique et commercial. Je suis à l’écoute des besoins du marché.





Mes compétences :

Microsoft Office

Relations clients

maintenance aéronautique

Aéronautique

Fleet management

suivi de la production

Gestion de la relation client