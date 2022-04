Hichem BEN SAID

Je suis un Dévéloppeur Web - Symfony



Près de dix ans d'expérience dans le secteur de l'informatique et un désir toujours présent d'apprendre.



A l'issue de ma formation de technicien supérieur en réseau informatique, j'ai rejoint l’institut ISTAM pour une année et au sein de laquelle j'ai acquis les bases du métier. Fort de cette première expérience, j'ai ensuite exercé durant trois années la fonction de développeur PHP, pour le compte de la société Cortix du groupe 2H. Suite à mes résultats et à mes aptitudes j’ai été promu au sein de la même société à travers mon intégration dans l’équipe Innovation en tant que développeur Symfony, et ce, depuis trois années. Dans les différents postes que j’ai occupés, j’ai toujours su faire valoir ma polyvalence et mon sens de la rigueur. Par ailleurs, à chaque changement, j’ai fait preuve de beaucoup d’aisance dans mon intégration, ce qui m’a permis de m'adapter rapidement à chaque nouvel environnement de travail tout en conservant mon efficacité.



Mes compétences :

Développeur

Internet

Informatique

E commerce

Référencement

Télécommunications

UML

UNIX

Ubuntu

Oracle

Open source

Office

PHP

Photoshop

Sécurité

SQL

Formation

Formateur

Freelance

Gestion de projet

Graphiste

HTML

Html5

Javascript

jQuery

Joomla

Linux

MySQL

WEB

Web 2.0

Windows

WebDesign

Webmaster

Wordpress

XML

XHTML

XP

Conception

VMWare

Blog

Négociateur

Symfony

E-commerce

Merise

Doctrine

Prestashop