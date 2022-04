Hichem BOUATTOUR

Analyste et Développeur d'application de Gestion se basant sur l'AGL Windev / Webdev depuis 2006 et pour tout type de secteurs d'activités.



- Conception, Analyse et développement d'application de gestion se basant sur la technologie Windev/Webdev.



- Installation, administration et Formation sur la technologie Sharepoint (version 2007-2010).



- Analyse et cartographie des processus métier.



- Mise en place de solution de Workflow pour les différents processus métiers pour tout secteur d'activité.



- Pilote de projet informatique (développement, installation, mise en place, et formation sur des solution informatique).



- Adminstrer tout type de base de données (SGBD).



Mes compétences :

Conception

Microsoft SharePoint

HyperFile

Informatique

Windev

SQL

Management

Lotus Notes

ERP

JavaScript