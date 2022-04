Hichem BOURAK

Bonjour ,je m'appelle Hichem,jeune bébé dans le domaine du Conseil.Issu d'une filière scientifique j'ai commencé à tisser un réseau intéressant en étant commercial puis responsable commercial pour une humble SSII,Medusa Telecom.J'ai continué à le faire dans le monde de l'evenementiel via Elite Records entre autres.J'ai aussi été responsable commercial pour Graphie Media Pub,ce qui m'a introduit dans le monde du textile et de tout ce qui compose le secteur du graphisme.Ecoute,réactivité et endurance me caractérisent.Ma présentation concise ,est un simple incipit.On ne se découvre réellement que par l'échange.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Amabilité

Créativité

Déterminé

dynamique

Ecoute

Endurance

Fiabilité

Organisation

Pragmatique

Réactivité