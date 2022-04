Hichem CHOUIKH

Cher client,,

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que notre société « HAYETCOM » qui est récemment crée à Zaghouan.





Société Unipersonnel à Responsabilité Limitée, HAYETCOM société d’informatique et de sécurité, a été fondée par Monsieur Chedli Feteh le 13 décembre 2009 sous le nom HAYETCOM et sous la forme d’une Société à Unipersonnel à Responsabilité Limitée au Capital de 10.000 DT, domiciliée à Zaghouane rue Habib Bourghiba _ nadhour et à Borj Cédria 6 rue Elfayoum Erriadh- Solaimen





Mes compétences :

Traitement des alarmes techniques, intrusion, ince

La védiosurveillance générale(vente,installation)

Contrôle des accès

Programmation informatique

visiophone et interphone( vente et installation)