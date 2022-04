Hicham Otman GHERINA

Ingénieur Genie Civil



Nom : GHERINA Prénom : HICHAM OTMAN

Tel : 000213675894814

Algerie

Nationalité : Algérienne

Date et lieu de naissance : 13/01/1983 à Djelfa

___________________________________________________________________________



Parcours professionnel :



De 05/2015 ~06/2016

projet Mshiereb Downtown, Doha, Qatar

ingénieur en génie civil dans un projet de construction une nouvelle ville





De 21/07/2013~ 05/2015

Chef mission LEM Laboratoire d'études maritimes (Alger).

Suivi et contrôle les travaux maritimes pour la Réalisation d’un Centrale cycle combiné - Cap djanet , Boumerdas.



Mission principale : charge de l'assistance technique au maitre de l'ouvrage lors de la réalisation du projet.









De 01/08/2012~ 20/01/2013 Ingénieur d’études SEAAL La Société des eaux et de l’assainissement d'Alger (Alger).

Réalisation d’un Centre de Formation en tous corps d’état - ben omar kouba , Alger









décembre 2009~ 30 Octobre 2011 ingénieur de suivi Geoplan-Ecoplan

Bureau d'étude Algero-Allemand (conseil et planification)

« Etude de fermeture et de réhabilitation de la décharge de Ben Nâam (Djelfa) »

-Suivi des travaux sur chantier

• Installation de chantier

• Dégagement de la surface et mise en place de la nouvelle surface réhabilitée

• Enlèvement des déchets

• Décapage du sol pour réalisation base de la surface réhabilitée

• Remise en place du sol pour réalisation base de la surface réhabilitée

• Décapage du sol pour réalisation de la digue de protection

• Pose de la Couche de dégazage

• Pose et fourniture du Géotextile 800 g/m²

• Pose de la Geomembrane (2mm) et controle des Travaux de soudure

• Pose de la Couche de drainage

• Géotextile/couche de drainage remise en culture

-Présence quotidienne sur le Site

-Etablissement et envoi des rapports quotidienne (fiche de chantier, photo )sur l’avancement des travaux .

-Participation hebdomadaire et mensuelle aux réunions du chantier.



27 décembre 2008 ~ 06Decembre 2009 Ingénieur de Suivi entreprise égyptienne MHDA SARL

« Projet de la construction de la cimenterie de Djelfa »

-Suivi et réalisation des travaux sur chantier

• Travaux de terrassement

• Travaux de béton armée (coffrages ; ferraillages ; et coulages)

 Contrôle et suivi les travaux de gros œuvres

 Contrôle et vérification la qualité des matériaux

 Assurer la qualité et la bonne exécution des travaux avant la réception du bureau d’étude

 Faire les attachments.

-Presence quotidienne sur le Site

-Etablissement et envoi des rapports quotidiens sur l’avancement des travaux.

-Préparation des rapports d'avancement des travaux journalière, hebdomadaire et mensuel.



Août 2007~ janvier 2008 (Stage de Formation) à E.P.E S.P.A SECAUD Activités : Etudes, suivi et conseils en architecture

-Etude des bâtiments en Béton Armée.

-Suivi des travaux sur chantier.

___________________________________________________________________________

Diplôme :

• Avril 2008 : Ingénieur d’état en génie civil option C.C.I; CUD Ziane Achour / Djelfa.

• Juin 2001 : Baccalauréat de l'enseignement secondaire, série sciences de la nature et de la vie; Djelfa.

STAGE & PROJETS Février~Juin 2008 (Projet de fin d'études) Construction métallique : Etude d'un bloc hospitalier R+8 en acier contreventée par des palées triangulée et noyaux en bétons armée selon les règlements eurocode 3 & 4 et le règlement algérien parasismique 2003 et neige et vent 99.

Août ~ 2007 (Stage de Formation) à SECAUD Activités : Etudes, suivi et conseils en architecture.

___________________________________________________________________________



Connaissances linguistiques :

• Arabe : bien

• Français : bien

• Anglais : bien

Compétences professionnelles :

Logiciels de Calcul

SAP2000, ROBOT millennium V20, AUTOCAD

Primavera, Ms Project

Calcul

Eurocode 3 &4 ; B



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Office

Constructware