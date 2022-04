Hichem FEHMI

Compétences métiers



- Administration publique

- Services

- Banques



Compétences fonctionnelles :



- Informatique décisionnelle : (ETL, DWH, Reporting, modélisation...)

- Analyse prédictive : datamining, analyse de données, scoring...

- Statistiques : Traitement des enquêtes statistiques, techniques de modélisation et de prévision

- Assistance à maîtrise d’ouvrage : Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques pour des projets décisionnels

- Gestion de projet et gestion d’équipe

- Economie : Analyse de la conjoncture macro économique



Connaissances techniques :



- SAS Enterprise Intelligence Platforme (9.13, 9.2) :

- Qlikview, SPSS, EVIEWS, Statistica, Stata, WinRats

- Microsoft Office Package, Microsoft Project, Latex, AMC designer

- ORACLE, ACCESS, SQL Server, My SQL,

- Turbo Pascal, C/C++, VB6/VBA



Mes compétences :

SAS

Qlikview

ETL et Modelisation

Datawarehousing

SPSS

Statistiques

Datawarehouse

Business intelligence