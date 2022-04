Plus de 16 ans d'expérience dans le conseil et la vente de Software pour accompagner les transformations digitales des entreprises acquises chez Accenture et SAP.



Focus sur l'alignement métier-IT, schémas directeurs, Value Management

Expertise industrie Utilities, Oil and Gas, Services.

Management d'équipe



Mes compétences :

Développement commercial

Vente

Business development

Management