Hichem HAOUARA

Certifié Cisco CCNP et ayant une expérience de plus de 10 ans dans le networking, j'ai eu l'opportunité de manipuler une large gamme de produits cisco (routeurs, switchs et firewalls) ainsi que les firewalls de juniper, je me suis familiarisé aussi avec différents outils de gestion de traffic et acquis des connaissances considérables dans l'implementation des réseaux LAN, WAN la VoIP et la sécurité des sites notamment avec la configuration de VPNs entre autres, ajouté à cela la gestion des services sous windows 2K3 Server et Win2K8 Server, je me prépare actuellement à me certifier MCTS windows 2K8 Server Active Directory configuration.



Actuellement j'occupe le poste de Chef de Département Réseau à ABC Bank Algeria, et j'aspire à ettofer ma carrière dans une entreprise internationale ou en freelance notamment au Canada où je compte m'établir incéssemment.



Mes compétences :

Administrator

CCNP

Cisco

Firewall

Juniper

LAN

Network

NETWORK ADMINISTRATOR

QoS

Routeurs

Switch

VoIP

VPN

WAN