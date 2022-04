Hichem KHEDIM

Docteur en physique et chimie de la matière et des matériaux, j’ai occupé plusieurs postes allant de l’enseignement supérieur à l’ingénierie nucléaire en passant par le développement de revêtement pour l’industrie aéronautique.

Mes expériences professionnelles m’ont amené à développer une capacité à être force de proposition de par ma réactivité et ma créativité scientifique et technique.

Mon parcours personnel témoigne de ma motivation, ma capacité d’adaptation, technique et humaine, mon gout pour la recherche et le développement et ma capacité à relever les challenges.





Mes compétences :

Élaboration de process

Caractérisation des matériaux

Recherche et Développement

Management opérationnel

Analyses physico chimiques

Innovation

Management projets

Marketing