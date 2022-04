Hichem LADEK

Qualité de Laborantin régleur

Groupe Bel Algerie

mai 2013 – Aujourd’hui (1 an 7 mois)Groupe Bel Koléa

BelLaborantin Regleur

Bel

mai 2013 – Aujourd’hui (1 an 7 mois)

Assistant Qualité

Groupe L'onalait algerie

octobre 2011 – juillet 2012 (10 mois)algerie

Rédaction/mise à jour des procédures, instructions, mode opératoire

Mise à jour des indicateurs

Contrôle microbiologique du Matières Premières,produit fini, Contrôler l’ambiance de fabrication, conditionnement .

Analyse du risque chimique

Sensibilisation / Formation des opérateurs

Suivi des plans d'actions environnementaux: Analyse environnementale, audit, formation d'hygiène et securité alimentaire

Laborantin bacteriologique

groupe Giplait

septembre 2010 – août 2011 (1 an)

Langues

Français

Capacité professionnelle complète

Arabe

Bilingue ou langue natale

Anglais

Compétence professionnelle limitée

Italien

Notions

Português

Notions

Compétences

Top des compétences

3Formation adobe...



3controleur de qualité...



3pilote d'hygiène et...



3Food Industry



3HACCP



2PowerPoint,Microsoft...



1Food Processing



2Quality Management



2Internal Audit



1Photography