Hichem MAALEJ

Je suis le nommé MAALEJ HICHEM, né le 20 décembre 1984 à Sfax titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Génie informatique de l'Institut polytechnique des sciences avancées de Sfax, session juin 2014, d'un diplôme mastère professionnel en « Technologie d’Information et Commerce électronique » de l’école Nationale des Ingénieurs de Sfax, session juin 2009 et d’un maîtrise en « Informatique Appliqué à la Gestion » de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, session de juin 2008.



Mes compétences :

Seagate Crystal Reports

Visual Basic .NET

Visual Basic

UML/OMT

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Oracle 8i

Oracle 10G

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Merise Methodology

MFG/Pro

Java Enterprise Edition

Java

HTML

C++

Borland JBuilder

Reseaux

Firewall

Administration des serveurs