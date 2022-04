Hichem MATMATI

Optimisation E2E et planification des réseaux mobiles, intégration des sites radio, management des projets radio, suivi de qualité, assistance technique, réponses aux régulateurs, traitement des incidents complexes, suivi d'implémentation radio, entretien des consultants, définition des stratégies techniques de l'opérateur, rédaction et négociation des contrats d'optimisation et d'acceptance, site survey des solutions indoor (aeroport, grand surface ...), définition des KPI, suivi de swap, test et validation des outils radio, post-processing des outils E2E CEM, BIG Data Analyst avec SmartCare



Mes compétences :

Validation radio

Drive Test

Team coaching

Planification 2G/3G/4G

BIG Data analyst telecom

Responsable recrutement consultants

Project Management

Swap 2G/3G/4G

Optimisation 2G/3G/4G

MapInfo

Benchmarking

Planet

KPI KQI

Abis A IU-PS IU-CS UU

Atoll

Sondes

RAN/LTE/LTE-A/UMTS/GSM

Actix Tems Nemo Agilent Genex probe

Alcatel Huawei Nokia Ericsson