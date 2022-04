Oussama DABBABI

Diplômé de l'Institut Supérieur des Études Technologiques en Communication de Tunis, École nommée dans le secteur des TIC, ce qui m'a permis d'acquérir une solide formation en réseaux et systèmes de télécommunication, et je suis expérimenté en support technique Dépannage et Développement Web , Cherchant un poste à temps plein dans le domaine du réseau mobile, où je peux appliquer mes connaissances et mes compétences pour l'amélioration continue.



Mes compétences :

Troubleshooting

ADM

ADSL

Bug Tracking System

2G Networks

3G Networks

4G Networks

Bootstrap

Cascading Style Sheets

HTML5

Java 2 Enterprise Edition

JavaScript

MGCP

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

MySQL

RTP

SIGTRAN

SS7

Synchronous Digital Hierarchy

Spring Framework

Traitement du Signal

Cisco IOS

Routage IP

Routeur Cisco

Voice over MPLS (VoMPLS)

Signaling System 7

IMS (IP Multimedia Subsystem)

VoIP (Voice over IP)