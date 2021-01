CURRICULUM VITAE



Objet: Promouvoir mon statut socioprofessionnel en intégrant votre société.



Nom: RIFAI

Prénom: Hichem

37 ans



Coordonnées:

- Adresse: NABEUL ou TUNIS

- Mobile: +216 55 57 44 86 / +216 22 57 44 86 / +216 98 96 14 96

- E-mail : hichem.rifai@gmail.com

- Skype : RIFAI.Hichem

Etudes et formations :

- Bac 99 : Sciences Expérimentales « Lycée privé El Khawarizmi Nabeul »

- Duel SVT "FST"

- Maitrise Littérature française « ESSHT »

- 2éme niveau Technicien Supérieur en Automatisme et Informatique Industrielle « CSFP en Electronique Den Den »

- Diplôme Agent Technicien en Bureautique Informatique et Gestion « Ecole privée Néapolis Nabeul »



Expériences acquises :

. Fév.2001-2004 : Télé opérateur au sein de la STT en tant que technico-commercial

. 2004/2006 au sein de la STT « Téléperformance » :

- Superviseur

- Attaché à la production « Pilotage » (Vigie).

. Avr. 2006/janv. 2007 :

- Back office: Recouvrement et facturation.

- Superviseur & Pilotage sur tout le plateau

- Back up relaie qualité.

- Recrutement.

Au sein de Laser contact Tunisie.

. Fév. 2007/Sep. 2007 : Conseiller Client Park de nuit au sein de Tunisiana.



- Directeur de Production : STAR CALL CENTER (Avr 2009). 7mois

- ASSISTANCE AU DEMARRAGE (Consultant, Recrutement, Formation, Direction de production, Directeur Commercial et Marketing) : MUTHA CALL CENTER (Nabeul),

EMERGIS PHONE (Nabeul), JUST IN TIME (Mahdia) (Déc. 2009), WEB-ADVANCE (Tunis),

SOFT CRM (Gafsa) (mars 2010), NEW CRM (Sidi Bouzid) (juin 2010), ACCESS CALL (Tunis) (aout 2010). Goldcom Tunisia (Nabeul 2011)

Fondateur, Directeur de Production et Directeur Général « STARCOM TUNISIA » (Nabeul 2011 à nos Jours)

- Formateur en télémarketing: Formation accélérée : Sté STARCOM en collaboration avec le Bureau d’emploi de NABEUL (avril 2009-Déc 2012) « Vendu le 01/12/2012 ».



Loisirs et centres d'intérêts:

- Théâtre « comédien dans 2 pièces »

- Cinéma « Cascadeur dans 3 films Italiens & Anglais »

- Animation Hôtelière « Animateur sportif dans divers hôtels à Nabeul »

- Art culinaire « Commis de cuisine au sein de l’hôtel les Pyramides et Kheops à Nabeul »

- Art plastique « Infographie et Commercial en Tunisie et au Maroc d’un Peintre Français (Polbé)»

- Sport : Rugby «Joueur en professionnel et entraîneur d’une équipe féminine».



Langues:

Français « parlé & écrit »

Anglais « parlé & écrit »

Italien « parlé ».

Arabe « Langue maternelle ».



Mes compétences :

Service client

Centre d'appel