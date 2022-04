Hichem ZIOUI

Je suis un ingénieur d'état en informatique passionné depuis longtemps par les nouvelles technologies, et plus encore par l’environnement informatique. Je suis particulièrement motivé par l’aspect relationnel entre le service informatique d’une entreprise et ses utilisateurs : expliquer l’environnement informatique, configurer les systèmes, en assurer la maintenance, le dépannage, la mise en réseaux.



Grâce à mon expérience professionnelle et mes compétences techniques, je me suis intéressé dans tous ce qui touche le domaine informatique tel que les technologies Microsoft (Microsoft Windows server 2003/2008, Microsoft Isa server 2004, Microsoft exchange 2003).en passant par le Développement Web: HTML, CSS, PHP MySQL.



Bien sûr, je sais concevoir d’autres applications sous des logiciels différents tels que Dreamweaver cs4, Flash cs4, Photoshop cs4 et la maintenance informatique (hardware and software).



Disponible, dynamique, aimant la technique et le relationnel, je souhaite pouvoir m’investir, pour mettre en pratique mes acquis, partager mes expériences, mais également acquérir de nouvelles connaissances.



Mes objectifs:



• Mettre mon dynamisme, mon ouverture d’esprit et mes aptitudes au service de L’entreprise.

• Travailler en groupe de projet et m’épanouir grâce au travail d’équipe.

• Développer et acquérir une bonne expérience professionnelle.

• Utiliser les connaissances acquises tout au long du cursus dans un domaine qui me passionne.







Mes compétences :

Adobe Fireworks

Adobe Flash

JavaScript

Adobe Dreamweaver

Microsoft Exchange Server

Microsoft SQL Server

Administration système

CCNA1

Administration de bases de données

JQuery

Réseaux informatiques & sécurité

HTML 5

CSS 3

PHP

CCNA2

Adobe Photoshop

Microsoft Windows Server

Administration réseaux

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Ajax

VMware

SAP Business One

VPN