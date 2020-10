Hichri SAMIR

J'occupe la poste de contre maître fabrication au sein de la société IMERYS MINÉRAUX DE TUNISIE .J'y suis depuis décembre 1999. Cette société exploite et transforme des minéraux industriels pour des applications diverses tels que le papier, la peinture, les plastiques, les abrasifs, les réfractaires ou la filtration...

je suis vivement intéressé par l'industrie, le secteur des mines et Métaux, les cimenteries... Dont le secteur d'activités correspond parfaitement à mes centres d’intérêt ainsi qu’à mon domaine de compétences.

N'hésitez pas à me contacter je serai ravi de vous rencontrer pour pouvoir vous convaincre de mon profil.



Mes compétences :

Communication

Esprit de grouppe

Forte adaptabilité

Aisance relationnelle

Esprit d'analyse et de réflexion

Spectrométrie a rayon X ( type ARL )

Colorimétrie et Spectrophotométrie

Granulométrie Laser

Méthodes d’analyses chimiques, physiques et mécani

Commercialisation

Droit du travail

Gestion des ressources humaines

recherche ET developement

Gestion des stocks

Assurance qualité

Production

Gestion de la production

Négociation

Management de la qualité