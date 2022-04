Hidoussi FAOUZI

Diploma



Master degree since 2013, From UHL Batna, Algeria



Scientific responsibility



Program chair : International Conference on Advanced

Wireless, Information, and Communication Technologies (AWICT 2015) Tunisia



Program chair: international conference on Intelligent Information Processing, Security and Advanced Communication (IPAC 2015) Algeria



Technical Program Committee in the international Conference:



(NAEC 2013 ) , Riva del Garda, Italy, October 17-20, 2013.

(NAEC 2014) trieste, Italy, august 21-24, 2014

(NCS 2015 ) jointly with (ICCMIT 2015), april 20-22 , 2015. Prague Czech Republic

(Ant 2015 ) , June 2-5, 2015, London, United Kingdom

(AIeLE'15 in the frame of ICIT 2015 ), May 12-15, 2015 , Amman, Jordan



INTERNATIONAL STEERING COMMITTEE in the conference



(ICCMIT 2015), april 20-22 , 2015. Prague Czech Republic

(AWICT 2015), october 5-7, 2015. tunisia, tunisia.





Publication



Faouzi Hidoussi, Djallel Eddine Boubiche, (Un système de détection d’intrusion hièrarchique basé sur une approche de détection hybride), International Conference on Advanced Communication and Information Systems ICACIS'2012, Batna, Algeria



F. Hidoussi, H. Total-Cruz, D.E. Boubiche, K. Lakhtaria, A.Mihovska, M. Voznak, IDS based on

Misuse Detection for Cluster-Based WSN, In Proceedings of the 2014 Networking and

Electronic Commerce Research Conference, Trieste, Italy, ISBN 978-0-9820958-0-5, pp. 190-

195.



H. Toral-Cruz, F. Hidoussi, D. E. Boubiche, A. Bilami, M. Voznak, S. Jakovlev, Wireless

Sensor Networks, Chapter 575 in book Encyclopedia of Information Science and

Technology, Third Edition (10 Volumes), IGI Global, USA, July 2014, DOI: 10.4018/978-

1-4666-5888-2.ch575, ISBN13: 9781466658882, ISBN10: 1466658886, EISBN13:

9781466658899, (pages 5815-5824).



M. Voznak, S. Jakovlev, H. Toral-Cruz, F. Hidoussi, RFID/WSN Middleware Approach

for Container Monitoring, Chapter 717 in book Encyclopedia of Information Science

and Technology, Third Edition (10 Volumes), IGI Global, USA, July 2014, DOI:

10.4018/978-1-4666-5888-2.ch717, ISBN13: 9781466658882, ISBN10: 1466658886,

EISBN13: 9781466658899, (pages 7289-7300).



Homero Toral-Cruz, Faouzi Hidoussi, Djallel Eddine Boubiche, Romeli Barbosa, Miroslav Voznak and Kamaljit I Lakhtaria, (A Survey on Wireless Sensor Networks), book chapter in the book "Next Generation Wireless Network Security and Privacy". IGI Global ***Accepted .



Faouzi Hidoussi, Homero Toral-Cruz, Djallel Eddine Boubiche, Kamaljit Lakhtaria, Albena Mihovska, Miroslav Voznak, (Centralized IDS based on Misuse Detection for Cluster-Based Wireless Sensors Networks), Special Issue on "Research Trends and Challenges for Network-based ICT Systems" of Springer Journal of Wireless Personal Communications. ***accepted





Hidoussi faouzi he is a Guest Editor in



Int. J. of High Performance Computing and Networking

Int. J. of Intelligent Engineering Informatics

Int. J. of Information and Communication Technology

Int. J. of System Dynamics Applications (IJSDA)



Hidoussi faouzi he is also :

collaborating researcher at the laboratory Networking and Distributed Computing Laboratory of International Islamic University Malaysia (IIUM).





