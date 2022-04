Je suis Marwen hidri,technicien supérieur en automatisme et informatique,j'ai 4ans d’expérience en domaine Electronique ,j'ai l'envie de travailler et améliorer mes compétences.je suis un jeune dynamique ,motiver et j'aime l’esprit d'équipe.



Mes compétences :

Bonne connaissance d'electronique

Maitrise du processe de cms

Former sur la maintenance préventive

Formation sur iso 9001

Bonne connaissance en informatique

Programmation des machine de pose automatique