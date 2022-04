Hight PREFABRIK-ABIDJAN

HIGH-PREFABRIK : Forts de nos 10 ans d’expérience en fabrication et pose de bâtiments et constructions modulaires, nous vous proposons toute une gamme de prestations pour vos bâtiments et des délais que seul le modulaire peut tenir.



Contactez-nous pour vos bureaux préfabriqués, vos locaux sociaux modulaires ou techniques mais aussi pour une salle de classe modulaire ou des blocs sanitaires préfabriqués et plus généralement pour tout type d’établissement recevant du public (ERP). Nos ossatures en acier tout galvanisé sont un gage de qualité : oubliez les « cabanes de chantier » et voyez, dans la galerie de photos ci-dessus, un échantillon de notre savoir-faire.



L' avantages qu’offre un bâtiment préfabriqué sont incontestables. Un bureau préfabriqué autant qu’une salle de classe modulaire ou qu’un sanitaire préfabriqué permet de raccourcir, de par le moyen de production et les matériaux qui le composent, les délais de production et le budget alloué au projet.



Que le projet de bâtiment ou construction modulaire soit permanent ou temporaire, chaque construction est installée en sur-mesure, en fonction du chantier envisagé. De plus, la construction modulaire a su évoluer pour correspondre à des critères hauts de gamme. Cela permet désormais de développer des bâtiments sous la forme de bureau modulaire, classe préfabriquée et bloc sanitaire préfabriqué de qualité de construction et de finition irréprochables.



info : +225 08 23 05 26 / 76 01 10 12



LE BATIMENT MODULAIRE AU SERVICE DE VOTRE IMAGE.( cel : +225 08 23 05 26 )