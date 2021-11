Jean François BOLOU

Diplômé en Business Management, je suis de nature dynamique et ambitieuse. Homme de contact, je cherche à forger mes qualités et aiguiser mes compétences dans le but de l’excellence dans le domaine administratif en général. Je suis rigoureux, pluridisciplinaire et soucieux de toujours me perfectionner...



Manager junior bilingue Anglais/Français à fort potentiel capable d'offrir à son employeur une palette de compétences variées : le dynamisme, l’ouverture d'esprit, la rigueur, ma capacité d'adaptation à tout types d’environnements ainsi qu’aux situations nouvelles, le goût du challenge, le sens des initiatives et des responsabilités, l’intégrité... , je suis ouvert à toutes opportunités.





Mes compétences :

Procurement strategy and policies

Logisticien

Négociation commerciale

Supply chain management

Gestion des ressources humaines

Marketing opérationnel

Études marketing

Marketing stratégique

Stratégie d'entreprise

Administration d'entreprises

Gestion de la relation client

Management opérationnel

Business strategy

Stratégie de communication

Analyse stratégique

Gestion des opérations

Relations Publiques

Budget et Controlling

Administration des ventes

Traduction anglais français

Gestion de projet

Business planning

Assistance administrative

Business Process Management