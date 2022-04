Hila DI LUCA

Titulaire d’une maitrise en Gestion et Commerce international, obtenu au sein d’une école de gestion et commercial international, l’E.S.G.C.I. à PARIS, je me permets de vous proposer par la présente ma candidature.



Après une première expérience en tant que responsable de projets auprès de la compagnie aérienne ELAL, m’a permis d’acquérir des qualités relationnelles, un sens de l’écoute, et de la réactivité ainsi que les notions d’autonomie, d’organisation, d’adaptation, de rigueur et de polyvalence.



Mon goût du travail en équipe, ma capacité à entreprendre, ma rigueur et ma force de persuasion sont mes meilleurs atouts pour vous convaincre de notre efficace collaboration. Très dynamique et motivée, j’ai en outre une grande facilité à m’adapter au marché international, et prête à conforter la position de votre entreprise au sein des marchés internationaux.





Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Amadeus CRS