Mickael DI LUCA

De formation aéronautique au poste logistique AOG DESK pendant 15 ans chez Air France, j’ai décidé de me lancer dans le bâtiment pour créer mon entreprise avec un concept innovant. Après une forte croissance et un développement en franchise de la marque Avenir Renovations j’ai pris la décision de commercialiser le logiciel que nous développons en interne depuis 5 ans sous le nom Devibox pour enfin proposer une solution innovante et unique en France pour les Artisans. En 2018 l’entreprise SLN RENOVATIONS franchise pilote de Avenir renovations se classe 11 ieme au classement des entreprises à la plus forte croissance en France "Classement réalisé par le magazine Les Échos". Depuis ces nombreuses années j’ai pu developer mes compétences et connaissances dans de nombreux domaines (mécanique avion, logistique, conducteur de travaux, charge d’affaire, directeur commercial, responsable marketing, développement franchise, chef de projet web et éditeur de logiciel). Aujourd'hui mon objectif et de faire connaître nationalement notre marque AVENIR RENOVATIONS et DEVIBOX !



Mes compétences :

Négociation commerciale

Management commercial

Rénovation immobilière

commercial

Développement commercial

Construction

Marketing