Hilaire GBOZO

Énergéticien titulaire d'un diplôme de Master en Énergies Renouvelables et Systèmes Énergétiques à l'Université d'Abomey-Calavi au BÉNIN et jouissant de plus de seize années d'expériences professionnelles, j'ai occupé entre autre les fonctions de Chef service des Unités de Production à la SBEE. Je peux coordonner les projets de construction d'infrastructures d'énergie électrique tant conventionnelle que renouvelable.

En outre, j'ai réalisé entièrement l'étude et la conception d'un laboratoire de contrôle de qualité en vue de la certification au Bénin des équipements solaires.

contacts: +229 96440046 et +229 95346507 e mail: gbozhil@yahoo.fr