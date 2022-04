Né le L A / V / A L ... où les 7 lettres C, U, L, T, I, V, A sont 7 chiffres consécutifs (pas dans cet ordre) non nuls solutions du cryptogramme suivant : I U T x T C = L A V A L ... je suis Hilaire Glyns, professeur honoraire à l' I U T de L A V A L au département T C (techniques de commercialisation).

Mon adresse électronique est : hglyns_at_gmail.com (bien sûr il faut remplacer "_at_" par "@" ! désolé pour cette ruse anti-robot)



P.S. : résolvez l'énigme ci dessus et pensez à me souhaiter mon anniversaire ...

vous pouvez aussi chercher la solution du problème ci-dessous :



Les treize desserts © Quadrature Infernale, I.U.T. « Tech de Co » de Laval, 2012



Isabelle, née en 1973, a trois fois treize ans ; pour célébrer l’événement, elle a convié ses amis à une petite fête ; comptant sur treize convives, elle a notamment acheté treize gâteaux individuels…

Le jour de la fête est arrivé (le treize du mois) ; à la dernière minute, retenue par des obligations familiales imprévues, Sylvie s’est décommandée ; heureusement, Hilaire, mathématicien et logicien est là ; Isabelle s’adresse donc à lui :

- Comment vais-je pouvoir partager équitablement mes treize gâteaux en douze parts ?

- Tu n’as qu’à couper chaque gâteau en douze et donner treize morceaux à chacun.

- Treize petits morceaux pour chacun, c’est trop ; j’aurais l’air ridicule.

- Bon, alors coupe un seul gâteau en douze et donne à chacun un gâteau entier et un douzième de gâteau.

- On ne peut pas couper un petit gâteau en douze ; seulement en deux, en trois ou en quatre.

Après quelques minutes de réflexion, Hilaire annonce :

- J’entrevois une solution dans laquelle chaque convive aura au plus trois morceaux…



Quelle solution préconise Hilaire ?



Mes compétences :

DEA de Probabilités et Statistiques

Agrégation de Mathématiques