Gilles GLIN

Volontaire, organisé et pragmatique, possédant un très bon esprit d'analyse et sachant proposer des solutions innovantes et réalistes. Après un parcours sous l'uniforme dans le domaine de la gestion des risques, j'ai mis mes compétences au service de GSA, groupe de services associés, société spécialisée dans le service privé d'incendie et de secours. Depuis 2019, je suis ingénieur conseil (cabinet 3G), commissaire enquêteur, et expert auprès des tribunaux.



Compétences:

Gestion stratégique des risques,

Risk management,

Internal audit,

Strategic planning,

Change Management,

Optimisation,

Security audit,



Mes compétences :

Ingénieur conseil

Expert