Gil PELLETIER

Après une reprise d'étude à l'Université de Nantes pour passer le Master II en Gestion des Risques Santé Sécurité Environnement (GRiSSE), puis du diplôme d'Expert en Gestion des Risques Incendie et Explosion du niveau 1 Bac+5, j'ai pris une nouvelle fonction de responsable en Gestion des Risques Hygiene Sécurité Environnement et Conditions de Travail (HSECT). Ceci pour developper cette fonction avec une gestion et une organistion du risque plus transversale et aller progressivement vers un un Système de Management Intégré (SMI).



Mon nouvel objectif sur VIADEO est de developper des contacts avec des Spécialistes, Managers, Directions, qui ont le désir de s'orienter vers un SMI, et ceci afin de pouvoir échanger ensemble nos experiences positives ou negatives dans ce domaine.



Mes compétences :

Analyse de risque

Bonne Communication interne et externe

Expertise technique

Management opérationnel

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Prévention des risques

Management d'équipe

Gestion des conflits