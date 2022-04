Alain CHEVALLIER

Actuellement, je suis l'inspecteur prévention incendie du ministère de la Défense au sein de l'inspection du travail du Contrôle Général des Armées



Ancien chargé de mission sur la politique nationale des exercices de sécurité civile en France à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, j'ai 30 ans de carrière dans l'armée comme officier dont 24 ans aux sapeurs-pompiers de Paris du grade de lieutenant au grade de lieutenant-colonel. Mon expérience professionnelle tourne autour de l'opération, la prévention, la prévision, la planification, la gestion des risques et des crises. Au ministère de l'intérieur j'ai mis au point des guides sur la méthodologie pour réaliser des exercices de crise que j'ai enseigné aux cadres de préfecture et que je continue à enseigner dans les universités et grandes écoles qui forment des risk managers.



Je suis aussi président de l'association pour le management des risques sur les territoires "www.amrt.fr" dont le principal objectif est de promouvoir le manager des risques dans le public comme dans le privé.



Au cours de ma carrière d'officier de sapeur-pompier de Paris, mon expérience professionnelle acquise pendant de nombreuses années sur intervention m'a permis de mettre au point une méthodologie qui s'est toujours avérée sûre dans un monde incertain. Ma passion aujourd'hui est de transmettre ce savoir acquis.



Plus précisément, de 2005 à 2008, j'ai été en charge de la préparation opérationnelle des commandants des opérations de secours de la Brigade mais aussi de tous les services de police appelés à intervenir sur Paris dans le cadre de l'hyperterrorisme. A ce titre, j'organisais des exercices sur le terrain et sur table en y associant tous les acteurs de terrain. J'en ai tiré des enseignements profitables pour le plus grand nombre.



De 2008 à 2011, j'étais en charge de la politique nationale des exercices de sécurité civile. C'est là que j'ai mis au point mes guides sur la réalisation d'exercices et que j'ai mis au point des méthodes d'enseignements spécifiques à cette matière très particulière : les exercices de crise. Les guides méthodologiques que j'ai écrit sont consultables sur le site du ministère de l'intérieur.



J'interviens depuis 2008 dans plusieurs universités ou grandes écoles (EISTI, ENA, Ecole des mines (Sophia Antipolis et Paristech, Ponts et chaussées, université de haute Alsace (ENSOSP), Paris I la Sorbonne, université de Poitiers) pour enseigner la gestion de crise et surtout sur la nécessité de s'entraîner en apprenant aux élèves à monter des exercices de crise qu'ils jouent eux-mêmes après les avoir montés en groupe. J'assiste aussi comme conseil pour la réalisation d'exercices de crise.



Actuellement, je suis l'inspecteur incendie du ministère de la Défense tout en poursuivant mes formations et le conseil en gestion de crise comme activité accessoire. En plus de publier les guides sur le montage d'exercices, j'ai participé à la réalisation d'un livre sur la gestion de crise : exercices de simulation.



Je suis chevalier de la légion d'honneur et de l'ordre national du mérite.



Mes compétences :

Conseil en exercice de crise

Conseil en prévention incendie

Conseil en gestion de crise

Prévention des risques

Sécurité incendie

Formation

Protection incendie