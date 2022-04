Gilles Pelletier père d'un enfant, est cadre dirigeant au bénéfice d'une large expérience dans les secteurs aussi diversifiés que la finance, la grande distribution, le coaching, l'industrie, la gestion et le management d'entreprise dans sa globalité.

Le monde économique est en perpétuel mouvance. Il faut savoir s'adapter, modifier, voir renoncer à certains choix, saisir les opportunités qui se présentent, s'ouvrir à l'évolution, se former, capter les changements et les tendances qui s'annoncent afin de les anticiper.

La Suisse est un paradis pour les entrepreneurs et un havre de paix pour les familles. Ma société est spécialisée dans l'intégration des étrangers pour leur installation sur le territoire suisse; nous nous chargeons de toutes les démarches administratives, professionnelles et personnelles. Nous vous apportons un service clé en main pour vous permettre de redémarrer dans un pays exceptionnel tant du point de vue économique et sécuritaire.

Nous vous proposons des solutions pour optimiser votre patrimoine et tous les membres de notre société partagent les mêmes valeurs d'éthique, de confidentialité et de professionnalisme. Nous étudions toutes les demandes et vous proposons un contrat de partenariat par rapport à votre budget et vos objectifs.

Ne subissez plus les contraintes administratives et l'imposition fiscal, contactez-moi



Gilles Pelletier, directeur du groupe PRO COMM Suisse, cadre dirigeant France, Afrique et Suisse, expert dans le redressement d'entreprises en difficulté et toutes sociétés à vocation commerciale en Suisse et France voisine.. Spécialiste de la transmission d'entreprises, reprise et vente de boutiques, fonds de commerce, bureaux, locaux commerciaux, entrepôt, immeubles, usines, terrains, accélérateur de votre développement à l'international. PRO COMM le seul vrai leader international en commerces et entreprises

Artisans, commerçants, investisseurs, franchiseurs, créateurs d'entreprise, vous cherchez à vendre, à acheter ou à louer des boutiques, des fonds de commerces, des bureaux, des locaux commerciaux, des entrepôts, des immeubles, des terrains, des entreprises, des sociétés sur toute la Suisse et en France voisine, contactez PRO COMM Suisse, notre réseau d'agences international qui vous propose des acheteurs solvables et des vendeurs sérieux originaires de Suisse, France, Angleterre, etc....

Nous assurons les démarches administratives et familiales pour la vente et l'achat de votre commerce.



Développeur de nouveaux concepts en franchise

Spécialiste en gestion commercial, management, développement et innovation, contrôle et qualité pour la grande distribution: hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité.



Je suis également très actif dans l'intégration de commerçants indépendants, franchisés, investisseurs privés ou institutionnels, entreprises commerciales et industrielles qui désirent s'installer en Suisse. Nous proposons toutes les démarches professionnelles: constitution de société, domiciliation de la société, ouverture de comptes bancaires professionnels, contrats de travail, permis de travail et de séjour, proposition d'assurances, conseils pour la gestion de votre entreprise etc........et également pour les démarches familiales: recherche de logement, constitution de dossiers pour les régies, recherche d'écoles pour les enfants, proposition d'une assurance santé,proposition d'assurances (rc, voiture, etc....), ouverture de comptes bancaires privés, conseils pour les placements financiers, assistance, conseils et rédaction de tout acte ou document administratif de la vie courante, importation et dédouanement de véhicule etc........





Mes compétences :

Gestionnaire d'entreprise

Supervision de réseau

Négociateur

Développement et innovation

Planification et conception projets

Formateur en entreprise

Gestionnaire ressources humaines

Manager coach

budgets

benchmarking

Procomm Plus

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Internet

Import/Export