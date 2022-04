Gilles PELLETIER

Gérant de la SARL ALTHERMIE (depuis 2010); Solutions Energies renouvelables pour les bâtiments résidentiels:

thermodynamique (aérothermie, géothermie), solaire (photovoltaïque, thermique),

chauffage bois (poêles, chaudières),

et isolation écologique (matériaux naturels ou recyclés / combles,toiture, ITE).

Conseil, analyse financière, financement, installation, après-vente.



Expérience du marketing opérationnel & du développement commercial

dans l'Electronique Grand Public:

GRUNDIG: produits Audio (clients: Darty, FNAC, Boulanger, Surcouf, Auchan, Casino, Cora,...) & Electronique embarquée (clients: Daimler Chrysler, Iveco, Suzuki,...);

et dans l'industrie:

CASE; leader mondial du machinisme agricole et travaux publics): marketing aftermarket EMEA (Division Pièces & Services) & vente;

BERGERAT MONNOYEUR: vente grands comptes de matériels Caterpillar.



Compétences:

Développement et mise en oeuvre de stratégies produits/services.

Forte expérience de la négociation (clients grands comptes, fournisseurs).

Gestion de la communication.





Depuis 2001: Responsable Marketing Audio/HiFi/Electronique embarquée, GRUNDIG. CA géré: 30 M€

> Elaboration des budgets et du plan marketing.

Lancement de produits; suivi ventes (CA/marge/stock).

Augmentation de la part de marché de l’Audio portable (de N°6 à N°5).

> Interface avec Ventes Grands Comptes & Réseaux: élaboration des plans d’action & promotionnels; visites prospects et négociations clients (FNAC, Darty, Boulanger, Surcouf, Auchan, Cora,…).

Mise en place d’opérations de promotion et de vente B to B (Daimler Chrysler, Iveco, Suzuki).

> Gestion de la communication: presse spécialisée, catalogues, brochures.



1997-2001: Chef de produit Europe pièces cabine/électriques (Division Aftermarket), CASE(leader mondial du matériel agricole et de BTP;CA:6Mds€;18000 employés). CA géré: 25 M€

> Mise en place de stratégies marketing pour les zones EMEA:

analyse des besoins, mise au point d’offres produits et services, distribués via des réseaux de concessionnaires.

Lancement du programme Advanced Farming Systems en Europe (CA 2M€): système d’aide à l’optimisation des rendements des exploitations céréalières, utilisant la technologie GPS.

Augmentation du CA de 15%.

> Négociations avec les fournisseurs; fixation des actions promotionnelles.

> Coordination entre services Ventes, Responsables Marketing pays, Logistique et fournisseurs.



1995-1996: Commercial Ventes agricoles France (Nord & Centre), CASE. CA: 35 M€

Gestion commerciale (réseau de 30 concessionnaires); support aux forces de vente, visites clients (prospection, aide à la conclusion de ventes spécifiques).



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Géothermie

Solaire thermique

Isolation thermique

Thermodynamique

Chauffage bois

Isolation écologique

Photovoltaïque