Hilaire NGONGANG TCHENANG

Je suis un jeune camerounais célibataire agé de 33 ans ambitieux certifié Cisco et Ingénieur en administration et sécurité des réseaux en informatiques..

je suis dynamique et j'aime partager mes connaissances avec mes proches ; l' objectif que je me suis fixé c est d’être un expert CISCO

j'ai pour principal défaut être de temps en temps impulsif ou encore peu agressif face à certaine situations.

je privilégie le travail en équipe car l 'échange dans notre domaine est tes important pour progresser.

Je suis aussi un passionné de sport et de lecture des revues informatiques et économiques.



Mes compétences :

Réseaux informatiques

Microsoft Windows 2008 Server

Cisco Switches/Routers

XML

Personal Home Page

Oracle 10G

Oracle

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Linux Red Hat

Linux Debian

HTML

Active Directory

Gestion du stress