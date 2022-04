Hilal ZGHARI

De formation Ingénieur d’affaires, j'ai toujours été attiré par les activités commerciales et relationnelles.



Grâce à une première experience chez un leader de l’informatique, j’ai su acquérir de bonnes connaissances des besoins d’entreprises par de l’analyse, du diagnostic et de la force de conviction. En tant qu'ingénieur d’affaires je développe un portefeuille clients avec aisance et en recherche continue de nouvelles opportunités de business.

Dépasser les objectifs et gérer un projet en coordonnant les différents intervenants sont pour moi les moteurs de mon poste. J'aime avant tout garantir la satisfaction des clients et de l'équipe

Tout ceci nécessite bien entendu une grande rigueur et un très bon sens de l’organisation.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Capacité relationnelle

Commercial

Expertise technique

Gestion des priorités

Ingénieur Commercial

Négociation

Optimisation

Persuasion

Prospection

Satisfaction client

Sens commercial

Technique

Temps de travail

Vente

Marketing

Management

Informatique

Gestion de projet

Développement commercial

Communication

Business development