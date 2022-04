Hilali Najm HAMZA

Etudiant à l'Université P&M Curie - Sorbonne, en licence GMPEE (Génie Mécanique Pour L'Energétique et l'Environnement), mention Ingénierie Mécanique, à orientation professionnelle.

J'ai effectué des stages dans le domaine des EnR (Dimensionnement pompe solaire, Etude Parc Eoliens ). Cela m'a permis d'acquérir différentes bases techniques et administratives, ainsi que des outils de management.

Actuellement, je suis à la recherche d'un stage en alternance dans le domaine de EnR, je reste ouvert à toute proposition qui me permettrait de réussir mon projet professionnel. D'où mon intérêt de créer des liens sur Viadeo, afin de pouvoir entrer en contact avec mes camarades étudiants et anciens collègues de stage (Responsable, ingénieurs, techniciens)

La licence GMPEE fait l'objet d'un partenariat entre l'Université P&M Curie (Paris6) et de CFA Mécavenir-Supii de Puteaux (92).

Les compétences acquises : en Mécanique, Energie renouvelables et Electronique. Je maitrise parfaitement les logiciels Solidworks 2013, Catia V5-R19, Mécaplan 3D, Matlab...



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Windows

WordPress

Personal Home Page

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Office

Matlab

Linux

Joomla!

Java

HTML

FTP

Diesel

CATIA

C Programming Language

Autocad

Apple Mac

Adobe Photoshop