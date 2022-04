Hilary HARBAUGH

Américaine, je suis très intéressée par la langue et culture française. Jusqu’au présent, j’ai passé une grande partie de ma vie adulte dans les pays francophones.



Apres avoir fait une licence de lettres à Montréal à l’Université McGill (dont une année d’échange à Paris,) j’ai travaillé en Martinique et en Guyane Française comme enseignante d’anglais à l’école primaire, au collège et au lycée. J’ai également travaillé une année à Miami dans l’hôtellerie/service à la clientèle et le développement commercial.



Suite à mes expériences dans les départements d'outre-mer français, et très intéressée par le lien entre le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, en 2009 j’ai commencé un master en développement durable à Sciences Po Paris, dont j’étais diplômée en 2011.



Particulièrement intéressée par la mise en oeuvre du développement durable en entreprise, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE,) et afin de connaitre davantage le fonctionnement et les enjeux de ces dernières, j'ai fait un M2 en gestion à l’IAE de Paris dont j’étais diplômée en 2012.



J'ai également effectué tous mes stages d’études dans la RSE : achats responsables à Alstom, conseil en développement durable à Orange Business Services, et mécénat d’entreprise au Ministère de l'Ecologie



Mon objectif est de continuer de travailler dans le domaine de la RSE au sein d’un groupe international en France.



Mes compétences :

Développement durable

Responsabilité sociale des entreprises

Affaires internationales