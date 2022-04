Hilda LINDENMEYER

Professionnelle des médias, 15 ans d’expérience, j’ai notamment fondé un magazine online et papier, GRAND GENÈVE MAGAZINE, que j’ai développé et que je codirige actuellement : 2500 abonnés, 100 articles par an.



Auparavant, j’ai exercé au sein d’une société de presse où j’ai développé le digital des 17 titres, dont le magazine « Babymag.ch ».



Enfin, pendant 8 ans, j’ai piloté la stratégie marketing & communication de SUMMER FOREVER, un centre de beauté adossé à un centre de formation, ainsi que sa notoriété sur le marché de la cosmétique en Suisse.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Web

Relations Presse

Réseaux sociaux

Relations Publiques