Hildegard DR. HOLTSCHNEIDER

Directrice de l'agenceArray 1997- maintenant basée en Périgord.



Diplômée trois fois (enseignante "1. Lehramtsprüfung", Maîtrise "M.A." en communication et doctorat/ Dr.phil.), j’ai suivi aussi une formation journalistique (print media). Mes stages concernaient le gouvernement allemand (relations publiques). Je me suis spécialisée en marketing international dans une entreprise internationale.



Depuis 1997 je suis directrice de l’agenceArray dans le secteur marketing et communication. Je développe des stratégies de marketing très innovantes et multinationales.



J’étais professeur aux Universités d' Aix la Chapelle, de Cologne, de diverses académies divers et d' écoles en Belgique et en Allemagne, pour transmettre une nouvelle ligne de marketing et de management et mon savoir-faire aux étudiants, aux managers, et aux commerciaux.



Journaliste scientifique - spécialiste de la recherche en économie, en science, en projets de stratégies pour le



. Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,

. Gouvernement de la Belgique,

. Gouvernement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de la Hesse, de la Rhénanie-Palatinat, du Schleswig-Holstein,

. petites et moyennes entreprises en Europe et aux États-Unis



Gestion d’une multitude de projets avec jusqu'à 50 collaborateurs, par exemple « Die

schöne Marguerite » au théâtre de Duisburg, Allemagne, avec un budget de 1.000.000 EUR

(sponsoring par Moet & Chandon, Jaguar, Ecosign Akademie et autres)



• Développement des stratégies de communication et de marketing, création

d’évènements



• Formatrice en communication et marketing dans les entreprises locales et extérieures.



..........................................................................





Nouveau marketing -qu'est ce que c'est?



Le nouveau marketing réunit la science, l'économie, l'art et la culture multinationale. Pourquoi?



Parce que nous avons cherché des solutions constructives, efficaces et profitables pour sensibiliser les partenaires et le marché. Pourquoi ?



Parce que nous ne laissons plus les diverses disciplines côte à côte ou en opposition, mais nous les réunissons autour d'une nouvelle unité. nous résolvons les contrastes, l'hostilité et les tensions. Comment parvenons-nous à ce résultat?



Nous créons de nouvelles valeurs. Notre travail n'a plus rien à voir avec le traditionnel marketing.

nemac. analyse, crée, organise, propose, enseigne, fait du coaching. Nous coopérons à travers un large réseau mondial avec des artistes, des scientifiques, des hommes d'affaires. nemac. équilibre la pensée et l'action sociales, morales et analytiques. C'est pour cette raison que nous travaillons aussi comme formateurs dans les entreprises. nemac est toujours à la pointe de la tendance actuelle et peut donc servir et surtout convaincre un public ciblé.



Mes compétences :

International business development