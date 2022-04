Hildegarde RENOUF NOALLY

«Sachons garder l’esprit ouvert et observer, repoussons nos limites, remettons nous toujours en question ,acceptons d’apprendre des autres pour grandir et évoluer et ainsi construire ensemble le progrès.»

Voici les préceptes qui ont guidé un parcours riche d’expériences dans des secteurs variés et sur des missions diversifiées.

Après près de 5 ans dans le rôle de relai entre la fonction financière et les Pilotes de projets, j’ai souhaité voir de l’intérieur la conduite de projet et fait le choix d’aller au cœur de l’action en tant que consultant. Aujourd'hui, je remets mes compétences et connaissances au service d'un service de CDG.

Je souhaite continuer à tirer profit des compétences et connaissances acquises ces dernières années pour relever de nouveaux challenges et continuer à m’enrichir professionnellement et humainement.



Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion du changement

Peoplesoft

Finance de marché

Cognos

Fusion acquisition

Powerpoint

Gestion budgétaire

Analyse financière

Reporting et tableau de bord

Word

Consolidation des comptes

Analyse des écarts

Comptabilité

Excel

Qualités rédactionnelles

Contrôle de gestion