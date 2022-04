Hilkka SILVA

Bonjour,

Graphiste indépendante bilingue depuis plusieurs années, je vous propose mes services pour la conception, la réalisation et le suivi de production de tous vos projets de communication print (charte graphique, logo, affiches, flyer, dépliants, catalogues, prospectus...), le design graphique de votre site, et illustrations (supports et styles divers), .

Une écoute attentive au service de vos envies et besoins, ou pour vous aider à mieux les définir... N'hésitez pas à prendre contact, demander un devis...



Je suis actuellement à la recherche d'un(e) partenaire spécialisé dans le web, pour travailler en équipe sur des projets de création de site! Ou également rejoindre une équipe plus large, pour partager ma créativité visuelle sur des projets divers (postes freelance ou salariés)... Si vous recherchez un graphiste ponctuel ou employé supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.



J'anime par ailleurs des ateliers de dessins pour particulier ou groupe (adultes, ados et enfants), en extérieur ou intérieur vers Gignac (34 - ouest de Montpellier). Ma démarche consiste à vous guider dans l'observation de prime abord, pour mieux transposer sur le papier (aide du passage de la 3D à la 2D).



Si vous souhaitez voir mon travail, n'hesitez pas à visiter mon book enligne :

http://hilkks.weebly.com



Quelques créations en vente dans mes e-boutiques suivantes:

http://hilkkart.alittlemarket.com

http://fr.dawanda.com/user/Hilks



Mes compétences :

Bilingue français anglais

Arts graphiques

Cuisine du monde

Illustrateur

Peinture

Illustration

Dao

Pao

Graphiste

Dessin

Ecoute

Artiste

Peintre