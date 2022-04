Hillal CHAOUADI

Je suis parfaitement persuadé,qu'en Droit il est impératif de se spécialiser, étant un professionnel du Droit d'Entreprise, je m’efforce a acquérir de nouvelles compétences dans mon domaine afin d'enrichir ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

Gestion et suivi des contentieux des entreprises

Veille réglementaire

Veille juridique

Mises a jours des statuts, registre de commerce

Maitrise parfaite du droit d'entreprise

Recouvrement des créances…

Rédaction des écrits juridiques et administratifs

Représentation du Directeur Géneral

Proposition des Démarches juridiques à entreprendr

Consultations juridiques, Droit des Affaires

Elaboration et négociation des contrats

Culture générale

Droit de la propriété intellectuelle